Торган Азар: «Я согласовал контракт с «Боруссией» Д. Теперь дело за клубами»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Бельгиец сообщил, что уже договорился с черно-желтыми об условиях личного контракта.

«Мой нынешний контракт рассчитан еще один сезон, но я уже говорил, что хочу сделать следующий шаг в моей карьере. Я хочу попробовать что-то новое.

Теперь дело за клубами, они должны прийти к соглашению. Это займет немного времени, но с переговорами всегда так. Да, Менхенгладбах и Дортмунд действительно ведут переговоры.

Я уже договорился о личном соглашении с дортмундцами. Теперь дело за клубами», – сказал Азар.