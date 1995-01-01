Торган Азар: «Я согласовал контракт с «Боруссией» Д. Теперь дело за клубами»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Бельгиец сообщил, что уже договорился с черно-желтыми об условиях личного контракта.
«Мой нынешний контракт рассчитан еще один сезон, но я уже говорил, что хочу сделать следующий шаг в моей карьере. Я хочу попробовать что-то новое.
Теперь дело за клубами, они должны прийти к соглашению. Это займет немного времени, но с переговорами всегда так. Да, Менхенгладбах и Дортмунд действительно ведут переговоры.
Я уже договорился о личном соглашении с дортмундцами. Теперь дело за клубами», – сказал Азар.
- 26-летний футболист перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» из «Челси» в 2015 году за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел на клубном уровне 32 матча, забил 12 голов и сделал 11 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Азара в 45 миллионов.