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    Аленичев: «Игроки «Енисея» захотели обыграть действующего чемпиона. Этого делать не стоило»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, что привело к поражению команды от «Локомотива» (1:2) в игре 26-го тура РПЛ. Проигрывая по ходу встречи, красноярцы отыгрались на 84-й минуте, но спустя четыре минуты пропустили вновь.

    «Локомотив» имел весомое преимущество. Это касается и владения мячом, и созданных моментов. К сожалению, случился автогол.

    Потом мы поверили свои силы. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. «Локомотив» воспользовался нашей открытой игрой и забил гол с помощью быстрой контратаки», – сказал Аленичев.

    • Красноярцы замыкают турнирную таблицу, отставая от зоны стыковых матчей на девять очков. Это первый сезон «Енисея» в Премьер-лиге.
    • Железнодорожники идут на втором месте, проигрывая «Зениту» пять очков.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1627

      SIRIUS 2002 4 минуты назад

      А красиво в концовочке забегали!!

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