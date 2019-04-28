Аленичев: «Игроки «Енисея» захотели обыграть действующего чемпиона. Этого делать не стоило»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, что привело к поражению команды от «Локомотива» (1:2) в игре 26-го тура РПЛ. Проигрывая по ходу встречи, красноярцы отыгрались на 84-й минуте, но спустя четыре минуты пропустили вновь.

«Локомотив» имел весомое преимущество. Это касается и владения мячом, и созданных моментов. К сожалению, случился автогол.

Потом мы поверили свои силы. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. «Локомотив» воспользовался нашей открытой игрой и забил гол с помощью быстрой контратаки», – сказал Аленичев.