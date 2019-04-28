Ломовицкий – об удалении всех фото из инстаграма: «Посвящу больше времени тренировкам. В жизни есть вещи поважнее соцсетей»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, по какой причине он удалил все фотографии со своей страницы в инстаграме.

– Недавно вы удалили все фотографии из аккаунта в сети инстаграм. Почему?

– Решил посвящать больше времени тренировкам. В жизни есть более важные вещи, чем социальные сети. Не удалил аккаунт, но убрал все фотографии.

Когда вернусь? Не знаю. Если честно, социальные сети немного отвлекают: постоянно что-то смотришь в интернете, читаешь плохие или хорошие новости. В итоге иногда голова забивается не тем, чем нужно.