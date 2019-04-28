Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Ломовицкий – об удалении всех фото из инстаграма: «Посвящу больше времени тренировкам. В жизни есть вещи поважнее соцсетей»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, по какой причине он удалил все фотографии со своей страницы в инстаграме.

    – Недавно вы удалили все фотографии из аккаунта в сети инстаграм. Почему?

    – Решил посвящать больше времени тренировкам. В жизни есть более важные вещи, чем социальные сети. Не удалил аккаунт, но убрал все фотографии.

    Когда вернусь? Не знаю. Если честно, социальные сети немного отвлекают: постоянно что-то смотришь в интернете, читаешь плохие или хорошие новости. В итоге иногда голова забивается не тем, чем нужно.

    • Ломовицкий – воспитанник красно-белых. За основную команду москвичей 21-летний футболист дебютировал в июле 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Спартак» 21 матч и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:03
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3344

      Агасфер 45 минут назад

      Очередной герой и надежда "Спартака".Надолго-ли,надо засечь дату его социального возвышения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3613

      Старикан 1 час назад

      Действительно, когда за 21 игру 1 голевая передача не понятно о чём игрок думает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Ray Coach 1 час назад

      Похвально!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru