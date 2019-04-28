Ломовицкий – об удалении всех фото из инстаграма: «Посвящу больше времени тренировкам. В жизни есть вещи поважнее соцсетей»

Очередной герой и надежда "Спартака".Надолго-ли,надо засечь дату его социального возвышения.
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, по какой причине он удалил все фотографии со своей страницы в инстаграме.
– Недавно вы удалили все фотографии из аккаунта в сети инстаграм. Почему?
– Решил посвящать больше времени тренировкам. В жизни есть более важные вещи, чем социальные сети. Не удалил аккаунт, но убрал все фотографии.
Когда вернусь? Не знаю. Если честно, социальные сети немного отвлекают: постоянно что-то смотришь в интернете, читаешь плохие или хорошие новости. В итоге иногда голова забивается не тем, чем нужно.
- Ломовицкий – воспитанник красно-белых. За основную команду москвичей 21-летний футболист дебютировал в июле 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Спартак» 21 матч и сделал одну голевую передачу.