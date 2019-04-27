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    El Confidencial: «Реал» готов снизить цену на Асенсио. Игроком интересуются три топ-клуба Европы

    «Реал» готов продать полузащитника Марко Асенсио в летнее трансферное окно.

    По информации El Confidencial, мадридцы пересмотрят стоимость испанца. Ранее клуб хотел получить от продажи 23-летнего футболиста 150-180 миллионов евро, теперь же готов понизить цену.

    За ситуацией с хавбеком следят «Ливерпуль», «Ювентус» и «Бавария».

    • Контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел за мадридскую команду 41 матч, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: El Confidencial

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