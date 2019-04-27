El Confidencial: «Реал» готов снизить цену на Асенсио. Игроком интересуются три топ-клуба Европы

«Реал» готов продать полузащитника Марко Асенсио в летнее трансферное окно.

По информации El Confidencial, мадридцы пересмотрят стоимость испанца. Ранее клуб хотел получить от продажи 23-летнего футболиста 150-180 миллионов евро, теперь же готов понизить цену.

За ситуацией с хавбеком следят «Ливерпуль», «Ювентус» и «Бавария».