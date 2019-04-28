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    Ломовицкий: «Глушаков, Дмитрий Комбаров могут поделиться хорошими советами»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о взаимоотношениях с партнерами. Игрок находится в основе с прошлого лета.

    — Чувствуете поддержку одноклубников? Часто слышите от них советы?

    — Ребята относятся ко всему с пониманием, верят в меня, стимулируют. Иногда и «подкалывают», спрашивают: «Ну когда же ты забьешь?».

    Я общаюсь со всеми по чуть-чуть. Самые близкие отношения у меня с Колей Рассказовым: мы все время вместе — и на тренировках, и после. Поделиться хорошими советами могут Роман Зобнин, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков.

    • Ломовицкий в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Рыночная стоимость Ломовицкого – 1,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3517

      Владислав Vlad 34 минуты назад

      По твоей игре видно, кто даёт советы.)

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      Рейтинг: +9205

      slavutiq70 44 минуты назад

      Могут,,,,,но ну его наахер ихи советы,,,,

      0
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      Рейтинг: +479

      spam2009 52 минуты назад

      как никуя не делать на футбольном поле, ходить пешком, вые...ся на всех. В общем советы только на тему как не надо играть в футбол. Прискорбно что ты их слушаешь

      2
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      Рейтинг: +3607

      Старикан 1 час назад

      Советы давать все могут!

      0
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      Рейтинг: +19125

      gol_kak_sokol 1 час назад

      От этих бери советы только на футбольные темы.

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