Ломовицкий: «Глушаков, Дмитрий Комбаров могут поделиться хорошими советами»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о взаимоотношениях с партнерами. Игрок находится в основе с прошлого лета.

— Чувствуете поддержку одноклубников? Часто слышите от них советы?

— Ребята относятся ко всему с пониманием, верят в меня, стимулируют. Иногда и «подкалывают», спрашивают: «Ну когда же ты забьешь?».

Я общаюсь со всеми по чуть-чуть. Самые близкие отношения у меня с Колей Рассказовым: мы все время вместе — и на тренировках, и после. Поделиться хорошими советами могут Роман Зобнин, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков.