Ломовицкий: «Глушаков, Дмитрий Комбаров могут поделиться хорошими советами»

По твоей игре видно, кто даёт советы.)
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о взаимоотношениях с партнерами. Игрок находится в основе с прошлого лета.
— Чувствуете поддержку одноклубников? Часто слышите от них советы?
— Ребята относятся ко всему с пониманием, верят в меня, стимулируют. Иногда и «подкалывают», спрашивают: «Ну когда же ты забьешь?».
Я общаюсь со всеми по чуть-чуть. Самые близкие отношения у меня с Колей Рассказовым: мы все время вместе — и на тренировках, и после. Поделиться хорошими советами могут Роман Зобнин, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков.
- Ломовицкий в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей.
- Игрок – воспитанник «Спартака».
- Рыночная стоимость Ломовицкого – 1,5 миллиона евро.