Директор «Краснодара» Бузникин: «Хорошо, что не взяли ван Дейка»

Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, что клуб следил за Вирджилом ван Дейком в сезоне-2012/13. Сейчас голландец вместе с «Ливерпулем» лидирует в АПЛ.

«Ван Дейк приглянулся за счет физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли — карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет — то ли через агентов, то ли как-то еще. Выяснили, что его цена в районе трех миллионов.

В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Андреаса Гранквиста», – сказал Бузникин.