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    Директор «Краснодара» Бузникин: «Хорошо, что не взяли ван Дейка»

    Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, что клуб следил за Вирджилом ван Дейком в сезоне-2012/13. Сейчас голландец вместе с «Ливерпулем» лидирует в АПЛ.

    «Ван Дейк приглянулся за счет физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли — карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет — то ли через агентов, то ли как-то еще. Выяснили, что его цена в районе трех миллионов.

    В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Андреаса Гранквиста», – сказал Бузникин.

    • В текущем сезоне АПЛ голландец не пропустил ни одного матча.
    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в декабре 2017 года из «Саутгемптона».
    • Главное достижение в карьере – чемпионство в Шотландии с «Селтиком».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +73

      Makar_78 15 минут назад

      Это он так относится к клубу, в котором работает -"карьеру бы парню испортили". Оригинальный спортивный директор!

      0
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      Рейтинг: +587

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну и дураки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13416

      shinnik 1 час назад

      "В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли , сами знаете... Кого ,и не прогадали,поверьте.."
      КАбаевКлуб.(ссылка запрещена ************ *****)

      0
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      Рейтинг: +23697

      portero 2 часа назад

      просто смотрели ценник , он там был, переговоров не вели, таких смотрящих на него была не одна сотня.

      2
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      Рейтинг: +1507

      BlackMurder 2 часа назад

      Его еще Ротор просматривал в 1990 году))))

      6
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      Рейтинг: +3449

      vladik12 > BlackMurder 1 час назад

      "Ротор" в 90-м просматривал дыры в стенах волгоградского стадио.

      0
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      Рейтинг: +1507

      BlackMurder > vladik12 1 час назад

      Его просматривал лично рохус шох в утробе матери дейка, но не хватило денег) зато у мотора щас свой стадион) у дейка нет своего стадиона)

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