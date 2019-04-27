Месси с детьми отпраздновал очередной выигрыш Примеры

Тут как бы надо уточнить, что со своими детьми, а то подумалось, что кого-то пригласили)
«Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Решающий гол в матче 35 тура против «Леванте» (1:0) забил Лионель Месси.
Аргентинец отпраздновал победу с детьми. Видео, опубликованное Ла Лигой, можно увидеть ниже.
- Месси лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
- Аргентинец стал чемпионом Испании в десятый раз.
- Месси на взрослом уровне выступал только за «Барселону».
«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов