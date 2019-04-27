Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Месси с детьми отпраздновал очередной выигрыш Примеры

    «Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Решающий гол в матче 35 тура против «Леванте» (1:0) забил Лионель Месси.

    Аргентинец отпраздновал победу с детьми. Видео, опубликованное Ла Лигой, можно увидеть ниже.

    • Месси лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • Аргентинец стал чемпионом Испании в десятый раз.
    • Месси на взрослом уровне выступал только за «Барселону».

    text

    Публикация от text (@laliga)

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: Инстаграм Ла Лиги

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6322

      Cules2013 12 минут назад

      Тут как бы надо уточнить, что со своими детьми, а то подумалось, что кого-то пригласили)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru