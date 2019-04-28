Вальверде – после победы в Примере: «У нас еще матч в среду, нужно быть в форме»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал досрочную победу в чемпионате Испании.

«Выиграть титул досрочно и с отрывом – это то, что сложно сделать. Вдобавок еще и второй титул подряд. Мы счастливы. Мы гордимся тем, что видим людей, которые наслаждаются моментом.

Было ясно, что Месси должен играть. У нас еще матч в среду, и нужно быть в форме. Я знал, что он может сыграть половину матча. Он вышел и забил, потому что он всегда это делает», – сказа Вальверде.

В среду «Барселона» сыграет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Барселона» победила в Примере за три тура до окончания чемпионата.

«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов