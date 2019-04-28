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    Вальверде – после победы в Примере: «У нас еще матч в среду, нужно быть в форме»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал досрочную победу в чемпионате Испании.

    «Выиграть титул досрочно и с отрывом – это то, что сложно сделать. Вдобавок еще и второй титул подряд. Мы счастливы. Мы гордимся тем, что видим людей, которые наслаждаются моментом.

    Было ясно, что Месси должен играть. У нас еще матч в среду, и нужно быть в форме. Я знал, что он может сыграть половину матча. Он вышел и забил, потому что он всегда это делает», – сказа Вальверде.

    • В среду «Барселона» сыграет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
    • «Барселона» победила в Примере за три тура до окончания чемпионата.

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: Marca

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    28.04.2019 00:32
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