«Чемпионат»: ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» 

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Защитник Игорь Дивеев продолжит играть за ЦСКА, московский клуб выкупил игрока у «Уфы». Об этом сообщает «Чемпионат».
Дивеев перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Официально о покупке футболиста на сообщалось.
- В текущем сезоне РПЛ Дивеев сыграл в восьми матчах и забил один гол.
- Сейчас футболист восстанавливается после закрытой черепно-мозговой травмы. Он получил ее в матче с «Локомотивом», тогда Дивеев в игровом эпизоде столкнулся с одноклубником Якой Бийолом.