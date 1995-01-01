«Чемпионат»: ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» 

Защитник Игорь Дивеев продолжит играть за ЦСКА, московский клуб выкупил игрока у «Уфы». Об этом сообщает «Чемпионат».

Дивеев перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Официально о покупке футболиста на сообщалось.