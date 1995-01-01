Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Анжи» (1:1).

«Как думаете, наша проблема в реализации? В том, что мы создали пять 500-процентных моментов и не забили? Да, соперник боролся, но забей мы второй гол, все бы закончилось. Не сказал бы, что «Анжи» играл несмело. Мы во втором тайме сами дали возможность сыграть так. Проблема в нас. Разве я говорил, что у нас есть проблемы с выходом из обороны? Не помню. В этой игре было плохо с реализацией», – сказал Карпин.