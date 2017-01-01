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    Скаут Митрески: «Посоветовал бы Элмасу поиграть в России перед Европой. Но 20 миллионов может заплатить только «Зенит»

    Скаут Игор Митрески поделился мнением о перспективах полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса.

    «Бомбардир» со ссылкой на турецкую газету Fotospor писал об интересе к 19-летнему македонцу со стороны «Зенита».

    – Оцените игрока «Фенербахче» Элифа Элмаза, которым вроде бы как интересуется «Зенит».

    – Насколько мне известно, его просматривали не только скауты питерцев. И «Локомотив», и «Спартак» также ведут молодого македонца. Более того, на него есть огромный спрос в Европе. Знаю об интересе «Милана», «Атлетико» и английских клубов. Даже «Реал» вроде бы рассматривает его кандидатуру.

    Элифу всего 19 лет, но он уже очень многое умеет в футболе. Парень обладает отличной скоростью, может обыграть один в один, неплохо читает игру. Плюс с характером и профессионализмом у него все в порядке.

    Например, перед тем, как перейти из македонского чемпионата в турецкий, специально нанимал индивидуального тренера, чтобы соответствовать более сильному турниру.

    После Пандева в Македонии пока не было более талантливого футболиста. У Элифа есть все шансы, чтобы сделать такую же карьеру, как Горан. Он может стать топ-игроком.

    – То есть в Россию этим летом он не поедет?

    – От него сейчас мало что зависит, так как он находится под контрактом. Будут решать клуб и агент.

    Насколько мне известно, «Фенербахче» хочет получить за него более 20 миллионов евро. В России, наверное, только «Зенит» способен дать такие деньги.

    Если питерцы будут готовы принять предложение «Фенербахче» без торга, то велика вероятность, что Элмаз переедет в Россию.

    Я бы ему по крайней мере посоветовал год-два поиграть в российском чемпионате, а уже потом думать о топ-клубе в Европе. Все-таки сейчас для него важно получать игровую практику.

    • Хавбек пополнил состав стамбульского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Работнички» за 180 тысяч евро.
    • В текущем сезоне забил 2 гола в 36 играх всех турниров. Контракт истекает в июне-2022, цена по Transfermarkt – 7,5 миллионов.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2251

      САДЫЧОК 22 секунды назад

      Средний игрок.

      0
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      Рейтинг: +776

      TOL47 25 минут назад

      Он просто не стоит 20 м. , а имеется желание пополнить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4368

      prezent2017 40 минут назад

      Дороговато 20 лямов в 19 лет. Многие в этом возрасте ломаются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3332

      Агасфер 41 минуту назад

      Втюхай за 25,"ГаЗенит" заплатит! А меньше-это унижение достоинства Миллера. С нищебродами-к Гинеру,или в "Анжи",а Питер-баклан высокого полёта!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23567

      portero 1 час назад

      Неплохо хотят навариться за годик 20 лямов

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