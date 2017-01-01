Скаут Митрески: «Посоветовал бы Элмасу поиграть в России перед Европой. Но 20 миллионов может заплатить только «Зенит»

Скаут Игор Митрески поделился мнением о перспективах полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса.

«Бомбардир» со ссылкой на турецкую газету Fotospor писал об интересе к 19-летнему македонцу со стороны «Зенита».

– Оцените игрока «Фенербахче» Элифа Элмаза, которым вроде бы как интересуется «Зенит».

– Насколько мне известно, его просматривали не только скауты питерцев. И «Локомотив», и «Спартак» также ведут молодого македонца. Более того, на него есть огромный спрос в Европе. Знаю об интересе «Милана», «Атлетико» и английских клубов. Даже «Реал» вроде бы рассматривает его кандидатуру.

Элифу всего 19 лет, но он уже очень многое умеет в футболе. Парень обладает отличной скоростью, может обыграть один в один, неплохо читает игру. Плюс с характером и профессионализмом у него все в порядке.

Например, перед тем, как перейти из македонского чемпионата в турецкий, специально нанимал индивидуального тренера, чтобы соответствовать более сильному турниру.

После Пандева в Македонии пока не было более талантливого футболиста. У Элифа есть все шансы, чтобы сделать такую же карьеру, как Горан. Он может стать топ-игроком.

– То есть в Россию этим летом он не поедет?

– От него сейчас мало что зависит, так как он находится под контрактом. Будут решать клуб и агент.

Насколько мне известно, «Фенербахче» хочет получить за него более 20 миллионов евро. В России, наверное, только «Зенит» способен дать такие деньги.

Если питерцы будут готовы принять предложение «Фенербахче» без торга, то велика вероятность, что Элмаз переедет в Россию.

Я бы ему по крайней мере посоветовал год-два поиграть в российском чемпионате, а уже потом думать о топ-клубе в Европе. Все-таки сейчас для него важно получать игровую практику.