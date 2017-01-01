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    Дзюба – лучший игрок 25-го тура РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт турнира.

    30-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 16 875 человек (63,77%).

    Дзюба опередил Николу Влашича из ЦСКА (12,56%) и Джефферсона Фарфана из «Локомотива» (9,27%).

    Форвард питерской команды стал обладателем этой награды во втором туре подряд.

    В матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» Дзюба забил гол и отдал результативную передачу на Сердара Азмуна.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +61

      ААМ 9 минут назад

      Кто бы спорил.

      0
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      Рейтинг: +776

      TOL47 18 минут назад

      Чего это его так пиарят ? Наверно продать хотят, только где покупателя найти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3409

      Спартач80 59 минут назад

      И вошёл в список 10 лучших деревьев России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23567

      portero 1 час назад

      В штангу красиво вошёл, зато гол получился.

      1
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      Рейтинг: -5047

      пьяныйхоровод > portero 31 минуту назад

      Ну дык самоотдача 100% - это и оценили .

      0
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      Рейтинг: +4368

      prezent2017 1 час назад

      Заслужил!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +531

      Genz 2 часа назад

      Сколько Газпром заплатил , чтобы не проверяли на допинг Дзюбу и других после матча с Краснодаром. Видели, что челюсти и руки тряслись у зенитовцев от психотропных препаратов

      -2
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      Рейтинг: -5047

      пьяныйхоровод > Genz 32 минуты назад

      Сам то давно у нарколога был ? А в ПНД ?

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