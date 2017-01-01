Дзюба – лучший игрок 25-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт турнира.

30-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 16 875 человек (63,77%).

Дзюба опередил Николу Влашича из ЦСКА (12,56%) и Джефферсона Фарфана из «Локомотива» (9,27%).

Форвард питерской команды стал обладателем этой награды во втором туре подряд.

В матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» Дзюба забил гол и отдал результативную передачу на Сердара Азмуна.