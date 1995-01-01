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    Казаков: «Евменов станет главным скаутом «Зенита»

    Российский журналист Илья Казаков сообщил, что в скором времени в «Зенит» вернется бывший спортивный директор клуба Антон Евменов.

    «Уточню информацию про приход Антона Евменова в «Зенит». Приходит chief-скаутом. И будет в связке и под Рибалтой (Хавьер Рибалта, спортивный директор «Зенита» – примечание «Бомбардира»), кто его и позвал», – написал Казаков в твиттере.

    Источник: твиттер Ильи Казакова

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +64049

      Рубик Докоян 1 час назад

      Антон Евменов в "Зените" возглавлял селекционно-аналитический департамент. Приход в " Зенит" Кокорина, Жиркова и Маурисио с его подачи и непосредственно им осуществлялся. По Жулиано уже работал с подачи Луческу, тот именно его хотел. С приходом в клуб Фурсенко, а с его подачи Сарсания, последний и стал спортивным директором.

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      Рейтинг: +4368

      prezent2017 > Рубик Докоян 38 минут назад

      Кокорина и Жиркова Динамо продала за 2 евроляма пара из-за санкций УЕФА. Грех было не взять при любом селекционере.

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      Рейтинг: +4212

      _Marqella_ > prezent2017 10 минут назад

      Рубик любит копировать всякую хрень, не обращай внимание...

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      Рейтинг: +4368

      prezent2017 1 час назад

      Чем он знаменит, этот Евменов, кого купил, кого из молодежи привлек? Керж с Шавой - его решение? Может опять пустой балабол какой?

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