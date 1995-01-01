Казаков: «Евменов станет главным скаутом «Зенита»

Российский журналист Илья Казаков сообщил, что в скором времени в «Зенит» вернется бывший спортивный директор клуба Антон Евменов.

«Уточню информацию про приход Антона Евменова в «Зенит». Приходит chief-скаутом. И будет в связке и под Рибалтой (Хавьер Рибалта, спортивный директор «Зенита» – примечание «Бомбардира»), кто его и позвал», – написал Казаков в твиттере.