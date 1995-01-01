Казаков: «Евменов станет главным скаутом «Зенита»

Антон Евменов в "Зените" возглавлял селекционно-аналитический департамент. Приход в " Зенит" Кокорина, Жиркова и Маурисио с его подачи и непосредственно им осуществлялся. По Жулиано уже работал с подачи Луческу, тот именно его хотел. С приходом в клуб Фурсенко, а с его подачи Сарсания, последний и стал спортивным директором.
Российский журналист Илья Казаков сообщил, что в скором времени в «Зенит» вернется бывший спортивный директор клуба Антон Евменов.
«Уточню информацию про приход Антона Евменова в «Зенит». Приходит chief-скаутом. И будет в связке и под Рибалтой (Хавьер Рибалта, спортивный директор «Зенита» – примечание «Бомбардира»), кто его и позвал», – написал Казаков в твиттере.
- Евменов начинал селекционную карьеру в ФК «Москва», затем был руководителем этого направления в ЦСКА и «Зените».
- Покинул питерский клуб после прихода в него Сергея Фурсенко и Константина Сарсании.
- После этого менеджер работал в кипрском «Пафосе» и голландском «Ден Босхе».