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    Тихонов будет работать на «Матч ТВ»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов станет экспертом на телеканале «Матч ТВ».

    «Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удается играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей «Матч ТВ» ждет много интересных студийных эфиров», – сказал 48-летний специалист.

    29 апреля Тихонов примет участие в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер», а 3 мая – в программе «Все на матч!» в эфире «Матч ТВ».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1044

      exreporter 9 минут назад

      Вчера в Алма-Ате стартовал Финал четырех Лиги Чемпионов по мини-футболу. Супер арена. Супер шоу. Более 12 тысяч зрителей. 4 топовых клуба Европы в полуфиналах: Барса, Спортинг, Кайрат, Мовистар. А на Матче в этой время программа "Инсайдеры" ))) И ни слова.

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      Рейтинг: -5048

      пьяныйхоровод 19 минут назад

      Где-то сейчас поперхнулся "дошираком" Уткин .

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      Рейтинг: +587

      Фанат Рубина 28 минут назад

      конечно санька григорян же пошел тренировать

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      Рейтинг: +1155

      Kollljan 33 минуты назад

      Никакой он не "главный спортивный канал страны".

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      Рейтинг: +1057

      Леха из Твери 41 минуту назад

      Зашкваришься, Андрей.

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