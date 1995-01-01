Тихонов будет работать на «Матч ТВ»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов станет экспертом на телеканале «Матч ТВ».

«Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удается играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей «Матч ТВ» ждет много интересных студийных эфиров», – сказал 48-летний специалист.

29 апреля Тихонов примет участие в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер», а 3 мая – в программе «Все на матч!» в эфире «Матч ТВ».