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    Симеоне: «Не считаю второе место «Атлетико» в Примере провалом»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Примеры.

    «Не считаю второе место провалом, потому что «Барселона» и «Реал» – лучшие команды в мире. Мы должны стремиться быть конкурентоспособными. За эти семь с половиной лет мы всегда старались приблизиться к вершине. Но я доволен, что от «Атлетико» каждый год ждут максимальных результатов. Это яркое свидетельство работы, проделанной клубом и игроками. Теперь наша ответственность – оставаться на этом уровне и надеяться, что сезон «Реала» и «Барселоны» сложится не лучшим образом», – сказал Симеоне.

    • 48-летний аргентинец возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
    • За это время команда выиграла семь трофеев, в том числе чемпионство в сезоне-2013/14.
    • В текущем сезоне мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      VVadic 29 минут назад

      Точно. Месси в этом сезоне великолепен. Что тут поделаешь!

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