Симеоне: «Не считаю второе место «Атлетико» в Примере провалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Примеры.

«Не считаю второе место провалом, потому что «Барселона» и «Реал» – лучшие команды в мире. Мы должны стремиться быть конкурентоспособными. За эти семь с половиной лет мы всегда старались приблизиться к вершине. Но я доволен, что от «Атлетико» каждый год ждут максимальных результатов. Это яркое свидетельство работы, проделанной клубом и игроками. Теперь наша ответственность – оставаться на этом уровне и надеяться, что сезон «Реала» и «Барселоны» сложится не лучшим образом», – сказал Симеоне.