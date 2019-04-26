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    Журналист RMC: «ПСЖ» подаст апелляцию на дисквалификацию Неймара»

    Футболиста «ПСЖ» Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов. Клуб планирует обжаловать санкцию.

    «ПСЖ» решил обжаловать дисквалификацию Неймара», – написал в социальной сети журналист Лоик Танзи.

    • В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • В Лиге 1 в нынешнем сезоне форвард провел 13 встреч, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
    • «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, оформив титул досрочно.

    Источник: Твиттер Лоика Танзи

    Лоик Танзи - журналист RMC. Аудитория в твиттере - более 27 тысяч подписчиков.

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    26.04.2019 23:43
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