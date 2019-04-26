Журналист RMC: «ПСЖ» подаст апелляцию на дисквалификацию Неймара»

Футболиста «ПСЖ» Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов. Клуб планирует обжаловать санкцию.
«ПСЖ» решил обжаловать дисквалификацию Неймара», – написал в социальной сети журналист Лоик Танзи.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
- В Лиге 1 в нынешнем сезоне форвард провел 13 встреч, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
- «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, оформив титул досрочно.
Источник: Твиттер Лоика Танзи
Лоик Танзи - журналист RMC. Аудитория в твиттере - более 27 тысяч подписчиков.