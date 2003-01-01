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    Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей

    УЕФА завершил разбирательство по делу форварда «ПСЖ» Неймара. После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3) футболист оскорблял арбитров.

    Дисциплинарный орган постановил дисквалифицировать игрока на три матча Лиги чемпионов. Путевку туда на следующий сезон «ПСЖ» уже добыл.

    • В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • В Лиге 1 в нынешнем сезоне форвард провел 13 встреч, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
    • «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, оформив титул досрочно.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12621

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Кастрюлю с лапшой ему на башку за это, бонусом.

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