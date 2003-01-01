Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей

УЕФА завершил разбирательство по делу форварда «ПСЖ» Неймара. После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3) футболист оскорблял арбитров.

Дисциплинарный орган постановил дисквалифицировать игрока на три матча Лиги чемпионов. Путевку туда на следующий сезон «ПСЖ» уже добыл.