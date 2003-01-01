Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей

Кастрюлю с лапшой ему на башку за это, бонусом.
УЕФА завершил разбирательство по делу форварда «ПСЖ» Неймара. После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3) футболист оскорблял арбитров.
Дисциплинарный орган постановил дисквалифицировать игрока на три матча Лиги чемпионов. Путевку туда на следующий сезон «ПСЖ» уже добыл.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
- В Лиге 1 в нынешнем сезоне форвард провел 13 встреч, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
- «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, оформив титул досрочно.