Арустамян: «В следующем сезоне «Динамо» по бюджету будет входить в пятерку РПЛ»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об увеличении финансирования «Динамо». Конкретных имен новых игроков журналист не назвал.

«Бюджет «Динамо» позволит приглашать качественных игроков, но конкретных имен пока нет. Сначала нужно закончить сезон, а потом заниматься трансферами.

Правда, делать это придется максимально оперативно, чтобы к первому июньскому сбору у тренера уже был костяк новой команды. Бюджет «Динамо» будет в пятерке самых высоких в РПЛ в будущем сезоне. Думаю, это будет бюджет уровня ЦСКА», – сказал Арустамян.