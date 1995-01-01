Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Арустамян: «В следующем сезоне «Динамо» по бюджету будет входить в пятерку РПЛ»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об увеличении финансирования «Динамо». Конкретных имен новых игроков журналист не назвал.

    «Бюджет «Динамо» позволит приглашать качественных игроков, но конкретных имен пока нет. Сначала нужно закончить сезон, а потом заниматься трансферами.

    Правда, делать это придется максимально оперативно, чтобы к первому июньскому сбору у тренера уже был костяк новой команды. Бюджет «Динамо» будет в пятерке самых высоких в РПЛ в будущем сезоне. Думаю, это будет бюджет уровня ЦСКА», – сказал Арустамян.

    • «Динамо» в таблице идет 12-м.
    • Команда на очко выше зоны переходных матчей.
    • Ближайший соперник – «Ахмат».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +921

      altezzik 1 секунду назад

      Опять португальцев купят оптом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Minandinho 8 минут назад

      Но будет ли Динамо входить в пятерку по результату, вот в чем вопрос

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68047
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru