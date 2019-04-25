AS: у Зидана возникли разногласия с руководством «Реала» из-за Иско

Будущее полузащитника «Реала» Иско стало причиной разногласий между главным тренером команды Зинедином Зиданом и директорами клуба.

Как сообщает AS, французский специалист хочет, чтобы 27-летний футболист остался на «Сантьяго Бернабеу», а в руководстве сливочных склоняются к варианту с продажей хавбека.

Директора «Реала» полагают, что сейчас трансфер Иско принесет максимальную выгоду, а со временем его стоимость будет только снижаться.

Испанец в текущем сезоне забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах.