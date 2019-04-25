Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    AS: у Зидана возникли разногласия с руководством «Реала» из-за Иско

    Будущее полузащитника «Реала» Иско стало причиной разногласий между главным тренером команды Зинедином Зиданом и директорами клуба.

    Как сообщает AS, французский специалист хочет, чтобы 27-летний футболист остался на «Сантьяго Бернабеу», а в руководстве сливочных склоняются к варианту с продажей хавбека.

    Директора «Реала» полагают, что сейчас трансфер Иско принесет максимальную выгоду, а со временем его стоимость будет только снижаться.

    Испанец в текущем сезоне забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12620

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Топовых тренеров без разногласий не бывает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68047
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru