Васин – о продлении контракта с ЦСКА: «С удовольствием принял предложение клуба»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал продление контракта с армейским клубом до 2021 года.
«За восемь лет ЦСКА стал родным домом. Уже на уровне рефлексов, привычки – Ватутинки, тренировки, заезды, отъезды. Все свое, знакомое, родное. Предложение клуба продлить контракт на три года принял с удовольствием», – сказал Васин.
Предыдущее соглашение между игроком и клубом истекало по окончании текущего сезона.
- Васин выступает за ЦСКА с января 2011 года.
- В составе армейцев 30-летний футболист сыграл 59 матчей и забил два гола.