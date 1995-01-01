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    Васин – о продлении контракта с ЦСКА: «С удовольствием принял предложение клуба»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал продление контракта с армейским клубом до 2021 года.

    «За восемь лет ЦСКА стал родным домом. Уже на уровне рефлексов, привычки – Ватутинки, тренировки, заезды, отъезды. Все свое, знакомое, родное. Предложение клуба продлить контракт на три года принял с удовольствием», – сказал Васин.

    Предыдущее соглашение между игроком и клубом истекало по окончании текущего сезона.

    • Васин выступает за ЦСКА с января 2011 года.
    • В составе армейцев 30-летний футболист сыграл 59 матчей и забил два гола.

    Источник: «Чемпионат»

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