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    Le Parisien: Умтити хочет остаться в «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не планирует менять команду во время летнего трансферного окна.

    На 25-летнего француза претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но, как сообщает Le Parisien, футболист хочет остаться в каталонском клубе.

    Умтити намерен в ходе межсезонья набрать форму и вернуть себе место в основном составе «Барселоны».

    Из-за проблем с коленом в текущей кампании игрок провел всего 13 матчей. Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Le Parisien

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      SarJr 33 минуты назад

      Тити должен играть в основе. Он отличный защитник

      0
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      Рейтинг: +2523

      dinar7777dinar 54 минуты назад

      так он и останется !

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