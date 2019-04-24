Le Parisien: Умтити хочет остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не планирует менять команду во время летнего трансферного окна.

На 25-летнего француза претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но, как сообщает Le Parisien, футболист хочет остаться в каталонском клубе.

Умтити намерен в ходе межсезонья набрать форму и вернуть себе место в основном составе «Барселоны».

Из-за проблем с коленом в текущей кампании игрок провел всего 13 матчей. Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.