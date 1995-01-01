Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Сульшер – о будущем Погба: «В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, он останется в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о слухах, согласно которым хавбек Поль Погба хочет сменить клуб.

    «В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, он останется в «Манчестер Юнайтед». Поль хочет добиться успеха именно с нашей командой. Погба – лидер раздевалки. Он создает моменты, забивает голы и в целом играет на фантастическом уровне», – сказал Сульшер.

    Контракт Погба с «МЮ» действует до 2021 года и, по некоторым данным, футболист отказывается его продлевать. За ситуацией следит мадридский «Реал».

    В текущем сезоне 26-летний француз забил 16 голов и сделал 11 результативных передач в 44 матчах.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      Maxi_7 1 час назад

      Погба это Балотелли 2.0. Такие люди не менются...если он и перейдет куда-либо в ближайшее ТО, то только в ПСЖ, только у них "хватает мозгов" на покупку такого рода игроков...но рано или поздно это высокомерие свою роль сыграет и доигрывать эти ребята будут с высокой долей вероятности вместе под ручку...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68047
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru