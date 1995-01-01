Сульшер – о будущем Погба: «В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, он останется в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о слухах, согласно которым хавбек Поль Погба хочет сменить клуб.

«В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, он останется в «Манчестер Юнайтед». Поль хочет добиться успеха именно с нашей командой. Погба – лидер раздевалки. Он создает моменты, забивает голы и в целом играет на фантастическом уровне», – сказал Сульшер.

Контракт Погба с «МЮ» действует до 2021 года и, по некоторым данным, футболист отказывается его продлевать. За ситуацией следит мадридский «Реал».

В текущем сезоне 26-летний француз забил 16 голов и сделал 11 результативных передач в 44 матчах.