Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Шалимов: «В «Краснодаре» было сложно с менталитетом»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся у руля южан.

    – Прошлой весной казалось, что не самые статусные соперники научились подстраиваться под «Краснодар». «Уфа» Семака выпустила третьего центрального полузащитника и гнала ваши атаки во фланги – так случился рекорд по навесам. «Анжи» перекрывал Каборе – атаки «Краснодара» развивались через Гранквиста и Шатова.

    – Не нужно ничего подстраивать: просто выпускай пять защитников, выноси мяч на двух нападающих – пусть они убегают. Понятно, что все друг друга изучают, но если команда в порядке, она просто сыграет быстрее, чем к этому готов соперник. Был период, когда мы не выигрывали у команд из нижней восьмерки, но чего мы хотели? Выигрывать 9 из 10? Такого не бывает.

    В «Краснодаре» было сложно с менталитетом: когда мы выходили на второе место и нужно было сделать еще один шаг, мы плыли. Впервые мы вышли на второе место к игре с «Зенитом»: если бы их обыграли, вообще вышли бы на первое. Тогда «Зенит» был еще хорош. Мы настраивались, вышли, провели пару атак, а потом получили два гола. И все – дальше опять болтаешься на третьем-четвертом местах.

    – Как работать над психологией? Приглашать специалиста?

    – Нет. Тренер должен разговаривать с игроками, а в плане тренировок ничего не меняется. Чем слабый игрок отличается от сильного? Слабый проведет одну хорошую игру из десяти и будет считать, что он в порядке, а сильный – 9 из 10.

    – Кто был лидером в «Краснодаре»?

    – Гранквист.

    – Кто-то еще? Смолов?

    – Мне казалось, из россиян – никто. Еще при Кононове «Краснодар» мог занять второе место, но сыграл вничью с «Динамо» и стал третьим. Значит, такой менталитет.

    Источник: «Sports»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23439

      portero 42 минуты назад

      По поводу лидера прав, не тянет никто в Краснодаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Борат 42 минуты назад

      у краснодара всё впереди)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3335

      александр п > Борат 15 минут назад

      Будем надеяться,но имхо он достиг своего потолка.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68047
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru