Шалимов: «В «Краснодаре» было сложно с менталитетом»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся у руля южан.

– Прошлой весной казалось, что не самые статусные соперники научились подстраиваться под «Краснодар». «Уфа» Семака выпустила третьего центрального полузащитника и гнала ваши атаки во фланги – так случился рекорд по навесам. «Анжи» перекрывал Каборе – атаки «Краснодара» развивались через Гранквиста и Шатова.

– Не нужно ничего подстраивать: просто выпускай пять защитников, выноси мяч на двух нападающих – пусть они убегают. Понятно, что все друг друга изучают, но если команда в порядке, она просто сыграет быстрее, чем к этому готов соперник. Был период, когда мы не выигрывали у команд из нижней восьмерки, но чего мы хотели? Выигрывать 9 из 10? Такого не бывает.

В «Краснодаре» было сложно с менталитетом: когда мы выходили на второе место и нужно было сделать еще один шаг, мы плыли. Впервые мы вышли на второе место к игре с «Зенитом»: если бы их обыграли, вообще вышли бы на первое. Тогда «Зенит» был еще хорош. Мы настраивались, вышли, провели пару атак, а потом получили два гола. И все – дальше опять болтаешься на третьем-четвертом местах.

– Как работать над психологией? Приглашать специалиста?

– Нет. Тренер должен разговаривать с игроками, а в плане тренировок ничего не меняется. Чем слабый игрок отличается от сильного? Слабый проведет одну хорошую игру из десяти и будет считать, что он в порядке, а сильный – 9 из 10.

– Кто был лидером в «Краснодаре»?

– Гранквист.

– Кто-то еще? Смолов?

– Мне казалось, из россиян – никто. Еще при Кононове «Краснодар» мог занять второе место, но сыграл вничью с «Динамо» и стал третьим. Значит, такой менталитет.