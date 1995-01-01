Стерлинг: «Никто не хочет чемпионства «Ливерпуля»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал лауреатом премии The Integrity and Impact Award от BT Sport Industry Awards за борьбу с проявлением расизма. На церемонии футболист дал комментарий насчет чемпионской гонки АПЛ.

«Борьба захватывающая. Одна ошибка – и впереди уже «Ливерпуль». А я этого не хочу. Не думаю, что хоть кто-то хочет этого. Поэтому стараемся делать все возможное ради побед. Но ради таких волнительных моментов ты и хочешь стать профессиональным футболистом», – сказал Стерлинг на церемонии вручения награды.