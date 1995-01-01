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    Стерлинг: «Никто не хочет чемпионства «Ливерпуля»

    Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал лауреатом премии The Integrity and Impact Award от BT Sport Industry Awards за борьбу с проявлением расизма. На церемонии футболист дал комментарий насчет чемпионской гонки АПЛ.

    «Борьба захватывающая. Одна ошибка – и впереди уже «Ливерпуль». А я этого не хочу. Не думаю, что хоть кто-то хочет этого. Поэтому стараемся делать все возможное ради побед. Но ради таких волнительных моментов ты и хочешь стать профессиональным футболистом», – сказал Стерлинг на церемонии вручения награды.

    • Стерлинг начинал карьеру в «Ливерпуле».
    • В 2015 году он перешел в «Манчестер Сити».
    • «Горожане» заплатили за трансфер 49 миллионов фунтов.

    Источник: SportBT

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +372

      Дима Цэ 15 секунд назад

      Я ХОЧУ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      Muboraksho 32 минуты назад

      Мало что Вы не хотите. Ливерпуль крассава в этом сезоне, но пуст чемпионом станет сильнейший.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4142

      piligrim1986 33 минуты назад

      кроме ливерпуля)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1851

      Dgad > piligrim1986 31 минуту назад

      Я хочу чтобы Ливерпуль стал чемпионом)

      0
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      Рейтинг: +12604

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Давно уже на прилавке лежит, никак не могут продать.

      2
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