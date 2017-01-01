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    Бывший селекционер «Краснодара»: «Сафонову на все пофиг»

    Бывший селекционер «Краснодара» Александр Рубцов рассказал о том, каким в детстве был вратарь Матвей Сафонов и как дорос до первой команды города.

    «В детстве был рассеянный. То перчатки забудет, то бутсы. Я Матвея воспитывал. Однажды незаметно взял его перчатки и сказал другому вратарю Никите Коновалову, жившему с Матвеем в одном номере: «Спроси его, все ли на месте?» Захожу: Матвей уже плачет. «Александр Михалыч, перчатки где-то потерял». – «Держи. Будь внимательнее». Слезы сразу пропали, обрадовался. Он хороший мальчишка, очень душевный.

    Я над ним подшучиваю: «Как был ты, Матвей, разгильдяем, так и остался. Но – в хорошем смысле». Его детская забывчивость переросла сейчас в хладнокровие – ему все пофигу. Помнишь момент с «Зенитом», когда он убрал Дзюбу на замахе, выбежал из штрафной, но нога поехала, передача пошла слабо, и он прикрыл мяч корпусом. Потом показали Матвея, а он спокоен, даже улыбнулся. Любой другой бы запаниковал.

    Я уже тогда заставлял их играть ногами, но он не рисковал. При этом иногда просил выпустить его в поле: «Ну, можно, можно?» В играх со слабыми командами я ему разрешал: «Ладно, иди в нападение – забивай», – рассказал бывший селекционер.

    • Сафонов дебютировал в Премьер-лиге 13 августа 2017 года в матче против пермского «Амкара».
    • В текущем сезоне 20-летний российский вратарь провел 9 матчей в РПЛ и пропустил семь голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      deniscom2017 45 минут назад

      Я не понимаю о чем написан этот пост.....

      1
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      Рейтинг: +4347

      prezent2017 45 минут назад

      Пофигизм надо тренировать специально, хорошее какчество.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +574

      Фанат Рубина 48 минут назад

      жаль только пока тренер-сборной-чудак на букву м..
      дорога в сборную краснодарским парням закрыта..
      увы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23432

      portero 58 минут назад

      Удачи парню!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8327

      vladimir-7 59 минут назад

      Звездная болезнь прошла бы мимо Сафонова и его место будет и в
      сборной России.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +574

      Фанат Рубина > vladimir-7 52 минуты назад

      главное с агузаровым не встречаться парню..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Randy Ram 1 час назад

      Надеюсь, вырастет из него вратарь хорошего уровня!

      3
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      Рейтинг: +12604

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Душевно.+++

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