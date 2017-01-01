Бывший селекционер «Краснодара»: «Сафонову на все пофиг»

Бывший селекционер «Краснодара» Александр Рубцов рассказал о том, каким в детстве был вратарь Матвей Сафонов и как дорос до первой команды города.

«В детстве был рассеянный. То перчатки забудет, то бутсы. Я Матвея воспитывал. Однажды незаметно взял его перчатки и сказал другому вратарю Никите Коновалову, жившему с Матвеем в одном номере: «Спроси его, все ли на месте?» Захожу: Матвей уже плачет. «Александр Михалыч, перчатки где-то потерял». – «Держи. Будь внимательнее». Слезы сразу пропали, обрадовался. Он хороший мальчишка, очень душевный.

Я над ним подшучиваю: «Как был ты, Матвей, разгильдяем, так и остался. Но – в хорошем смысле». Его детская забывчивость переросла сейчас в хладнокровие – ему все пофигу. Помнишь момент с «Зенитом», когда он убрал Дзюбу на замахе, выбежал из штрафной, но нога поехала, передача пошла слабо, и он прикрыл мяч корпусом. Потом показали Матвея, а он спокоен, даже улыбнулся. Любой другой бы запаниковал.

Я уже тогда заставлял их играть ногами, но он не рисковал. При этом иногда просил выпустить его в поле: «Ну, можно, можно?» В играх со слабыми командами я ему разрешал: «Ладно, иди в нападение – забивай», – рассказал бывший селекционер.