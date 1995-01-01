Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.

У французского футболиста конфликт с парижским клубом, который длится с 2018 года, когда Адриан намеревался уйти в «Барселону». В начале марта полузащитника на две недели отстранили от тренировок с основным составом за поход в ночной клуб.

По информации parisunited.fr., Зинедин Зидан сообщил руководству, что не планирует усиливать состав Рабьо.