Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

Зидан был футболистом великим. А как тренер такой команды он тоже сможет стат великим... Не так ли?
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.
У французского футболиста конфликт с парижским клубом, который длится с 2018 года, когда Адриан намеревался уйти в «Барселону». В начале марта полузащитника на две недели отстранили от тренировок с основным составом за поход в ночной клуб.
По информации parisunited.fr., Зинедин Зидан сообщил руководству, что не планирует усиливать состав Рабьо.
- Адриан попал в структуру «ПСЖ» в 2010-м.
- В составе клуба полузащитник провел 150 матчей.
- Летом у Адриена заканчивается контракт с парижанами.