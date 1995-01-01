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    Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.

    У французского футболиста конфликт с парижским клубом, который длится с 2018 года, когда Адриан намеревался уйти в «Барселону». В начале марта полузащитника на две недели отстранили от тренировок с основным составом за поход в ночной клуб.

    По информации parisunited.fr., Зинедин Зидан сообщил руководству, что не планирует усиливать состав Рабьо.

    • Адриан попал в структуру «ПСЖ» в 2010-м.
    • В составе клуба полузащитник провел 150 матчей.
    • Летом у Адриена заканчивается контракт с парижанами.

    Источник: ParisUnited

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      Muboraksho 26 минут назад

      Зидан был футболистом великим. А как тренер такой команды он тоже сможет стат великим... Не так ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +587

      Maxi_7 48 минут назад

      Похоже во всех слухах перехода куда-либо Рабьо заинтересован только сам...Рабьо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Ашет Арбузян 1 час назад

      игрок не очень. Тот же Витсель ни чуть не хуже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12604

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видно, Зинедину не понравилась его мама.

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