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    Зидан – о матче с «Хетафе»: «Мы заслуживали гораздо большего»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат игры 34 тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

    «Иско? Он нам нужен, как и остальные игроки команды. Я стараюсь всем дать сыграть – это мое решение. Я доволен проделанной им работой.

    Я думаю, что мы заслуживали гораздо большего сегодня. Я недоволен результатом, но уверен, что игра, концентрация и те старания, которые приложила команда, были на необходимом уровне.

    За Браима Диаса можно только порадоваться. Он провел отличный матч.

    Кейлор Навас? Он сыграл, потому что я тренер и выбрал его. Посмотрим, кто сыграет в воскресенье.

    «Хетафе» в зоне Лиги чемпионов? Если они там, то это что-то значит. Они показывают хорошую игру, мы должны поздравить их с этим результатом», – сказал Зидан.

    • «Реал» не смог победить «Хетафе» в чемпионате впервые за семь лет.
    • Мадридцы занимают третье место в таблице чемпионата Испании с 65 очками.
    • «Хетафе» на четвертом месте с 55 баллами.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 06:35
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2634

      momwig_ 11 минут назад

      Что заслужили, то и получили... Если Зидан сейчас делает смотрины - его право. Понравились ему Диас и Иско? Его дело. Но толку от них обоих впереди было мало, если честно. Ротация - замечательно. Но с Хетафе надо было как-то попробовать предъявить что-то большее. чтобы выиграть.

      0
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      Рейтинг: +363

      VVadic 1 час назад

      Хетафе должен пробиться в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +1424

      TOMSON 1 час назад

      Что-то с приходом Зидана не сильно, что-то поменялось.

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