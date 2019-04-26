Зидан – о матче с «Хетафе»: «Мы заслуживали гораздо большего»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат игры 34 тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Иско? Он нам нужен, как и остальные игроки команды. Я стараюсь всем дать сыграть – это мое решение. Я доволен проделанной им работой.

Я думаю, что мы заслуживали гораздо большего сегодня. Я недоволен результатом, но уверен, что игра, концентрация и те старания, которые приложила команда, были на необходимом уровне.

За Браима Диаса можно только порадоваться. Он провел отличный матч.

Кейлор Навас? Он сыграл, потому что я тренер и выбрал его. Посмотрим, кто сыграет в воскресенье.

«Хетафе» в зоне Лиги чемпионов? Если они там, то это что-то значит. Они показывают хорошую игру, мы должны поздравить их с этим результатом», – сказал Зидан.