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    Глушаков: «В чемпионский сезон мы тоже проигрывали 0:3»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Футболист считает, что крупное поражение следует забыть.

    «В чемпионский сезон мы тоже проигрывали 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем», – сказал игрок.

    • «Спартак» в таблице идет пятым.
    • Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      Alejandrrro 7 минут назад

      Без тренера чемпионами стали, а с тренером не могут. Бред какой-то.

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