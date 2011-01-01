Глушаков: «В чемпионский сезон мы тоже проигрывали 0:3»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Футболист считает, что крупное поражение следует забыть.

«В чемпионский сезон мы тоже проигрывали 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем», – сказал игрок.

«Спартак» в таблице идет пятым.

Москвичи потеряли шансы на чемпионство.

Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!