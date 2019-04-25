Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Глушаков: «Так нельзя играть. Надо извиниться перед болельщиками. «Спартак» – великий клуб»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Хавбек появился на поле во втором тайме, а все голы были забиты до перерыва.

    «Не надо ничего говорить. Надо извиниться перед болельщиками за поражение. «Спартак» – великий клуб. И не должен проигрывать с таким счетом. Тяжело говорить что-то... Не хочется никого винить.

    Надо проанализировать свои ошибки и двигаться вперед. «Спартак» еще когда-нибудь в любом случае чемпионства и воые титулы. Какие игроки и какой тренер ни были бы. «Спартак» – великий клуб. Могу только извиниться за такое поражение. Безвольное. Ребятам это уже сказал. Разговаривали с ними в раздевалке. Так нельзя играть. Мы так просто не должны играть», – сказал Глушаков.

    • «Спартак» остался на пятом месте в таблице.
    • Москвичи утратили шансы на чемпионство.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2019 23:30
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +738

      Mirak92 30 секунд назад

      Проститутка о профессии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1920

      mutabor0992 5 минут назад

      Тут извинений мало дЫниска...Докажи действиями,что ты мужик.Свали уже!И корешей своих прихвати!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      CSKA57 11 минут назад

      Ничего, Денис, и великие команды проигрывают. Главное, сделать правильные выводы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5424

      Eddyson 21 минуту назад

      Вряд ли кому-то нужны твои извинения, резиновое ты изделие. Смени уже клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      Benifacto 34 минуты назад

      Да никто не удевлен, странно только что вы не вели весь матч и не слили в концовке этож ваша любимая фишка)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +872

      Валерий1965 37 минут назад

      Сейчас - только воспоминания....Играйте...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      maygli 44 минуты назад

      Я это слышу уже не в первый раз. Дежурная фраза, не более.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +710

      JTherry 45 минут назад

      Надо проанализировать свои ошибки и двигаться вперед...
      ...пока вы движетесь назад и не шагами - прыжками, вроде тренер пытается нас убедить, что Спартак чемпионом готов был стать, да вот верится с трудом, при такой безвольной игре... сфотографировать бы вас после поражения всех, с...ки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5807

      ufos73 47 минут назад

      Да двигайся ты уже дальше, в какую нить зину! И ОПГ свое забери с главарем...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3307

      Агасфер 50 минут назад

      Федун пусть кается.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru