Глушаков: «Так нельзя играть. Надо извиниться перед болельщиками. «Спартак» – великий клуб»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Хавбек появился на поле во втором тайме, а все голы были забиты до перерыва.

«Не надо ничего говорить. Надо извиниться перед болельщиками за поражение. «Спартак» – великий клуб. И не должен проигрывать с таким счетом. Тяжело говорить что-то... Не хочется никого винить.

Надо проанализировать свои ошибки и двигаться вперед. «Спартак» еще когда-нибудь в любом случае чемпионства и воые титулы. Какие игроки и какой тренер ни были бы. «Спартак» – великий клуб. Могу только извиниться за такое поражение. Безвольное. Ребятам это уже сказал. Разговаривали с ними в раздевалке. Так нельзя играть. Мы так просто не должны играть», – сказал Глушаков.

«Спартак» остался на пятом месте в таблице.

Москвичи утратили шансы на чемпионство.

Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!