Кононов: «Да, я справляюсь с ролью главного тренера «Спартака»

Может он транквелизаторы употребляет? Живёт в параллельной реальности, где он супер тренер, а Спартак чемпион? По моему, он хороший парень, но не для Спартака. И команде на него наплевать. Собстенно, как и на всех. В дубль, до конца сезона, а летом распродать.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что справляется с обязанностями. Такую точку зрения он выразил после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3).
– Олег Георгиевич, как вы считаете, на данный момент вы справляетесь с ролью главного тренера московского «Спартака»?
– Да.
- «Спартак» идет в таблице пятым.
- Москвичи утратили шансы на чемпионство.
- Отрыв от зоны Лиги чемпионов – пять очков.
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— Mike Goncharov (@gribo4ki) 25 апреля 2019 г.
Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!