Кононов: «Да, я справляюсь с ролью главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что справляется с обязанностями. Такую точку зрения он выразил после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3).

– Олег Георгиевич, как вы считаете, на данный момент вы справляетесь с ролью главного тренера московского «Спартака»?

– Да.

«Спартак» идет в таблице пятым.

Москвичи утратили шансы на чемпионство.

Отрыв от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 25 апреля 2019 г.

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!