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    Кононов: «Да, я справляюсь с ролью главного тренера «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что справляется с обязанностями. Такую точку зрения он выразил после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3).

    – Олег Георгиевич, как вы считаете, на данный момент вы справляетесь с ролью главного тренера московского «Спартака»?

    – Да.

    • «Спартак» идет в таблице пятым.
    • Москвичи утратили шансы на чемпионство.
    • Отрыв от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: Твиттер Михаила Гончарова

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    25.04.2019 23:05
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +2347

      Yev 37 минут назад

      Может он транквелизаторы употребляет? Живёт в параллельной реальности, где он супер тренер, а Спартак чемпион? По моему, он хороший парень, но не для Спартака. И команде на него наплевать. Собстенно, как и на всех. В дубль, до конца сезона, а летом распродать.

      1
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      Рейтинг: +5424

      Eddyson 48 минут назад

      А он хорош: сказал, как отрезал. А вот аплодисменты жидковатые вышли, при трахтенберге эти нищеброды-журналисты громче хлопали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5686

      Asbjorn 50 минут назад

      Ага,и игру поставил,и борется за чемпионство до конца,во снах только видимо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12587

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только это не тот Спартак , за который мы болеем, а какой-то совсем другой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1263

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Стиль Федуна начинает просматриваться, одному все нравится другой совсем справляется.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +710

      JTherry 1 час назад

      Кононов справляется... про чемпионство и еврокубки уже молчок? а что по этому поводу думает Андрей Федун? как ему игра?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1263

      Бабушка Зильзиля > JTherry 1 час назад

      Как и брату все нравится!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5807

      ufos73 1 час назад

      У меня была малюсенькая надежда, что он подаст в отставку, все таки переоценил я его как мужика (

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3307

      Агасфер > ufos73 1 час назад

      Скорее-НЕДООЦЕНИЛ! Железных принципов человек,сказал-убью,и стоит на своём!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3307

      Агасфер 1 час назад

      Красавец-он справляется!И Федун справляется,и прихлебатели-менагеры его справляются! Только все стали справлять нужду на команду.Видимо,во всём виноваты Глушак и Назар...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14509

      VVM1964 1 час назад

      Ну что тут скажешь - " МОЛОДЕЦ " ((((( , Эх Массимо , Массимо еще не раз тебя вспомним .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Борат 1 час назад

      Не, ну а чё Романцев тоже всяким кошицам влетал))))

      -2
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