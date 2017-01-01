Аленичев: «Енисею» по силам отобрать очки у «Локомотива»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 26 тура РПЛ против «Локомотива». Он состоится в выходные в Москве.

– Впереди непростой матч с «Локомотивом». Достаточно мало времени будет на восстановление. Успеет команда?

– «Локомотив» играл вчера, у них на сутки больше времени для восстановления плюс у нас будет тяжелый дальний перелет в Москву, но сделаем все возможное, чтобы восстановились ребята и физически, и эмоционально.

Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве.