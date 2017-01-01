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    Аленичев: «Енисею» по силам отобрать очки у «Локомотива»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 26 тура РПЛ против «Локомотива». Он состоится в выходные в Москве.

    – Впереди непростой матч с «Локомотивом». Достаточно мало времени будет на восстановление. Успеет команда?

    – «Локомотив» играл вчера, у них на сутки больше времени для восстановления плюс у нас будет тяжелый дальний перелет в Москву, но сделаем все возможное, чтобы восстановились ребята и физически, и эмоционально.

    Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве.

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • «Енисей» занимает последнее место.
    • В матче первого круга москвичи разгромили сибиряков.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4159

      _Marqella_ 49 минут назад

      В Москве у Енисея шансов отобрать очки у Локо нет, да и в Красноярске они были бы минимальные...

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