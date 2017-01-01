Аленичев: «Енисею» по силам отобрать очки у «Локомотива»

В Москве у Енисея шансов отобрать очки у Локо нет, да и в Красноярске они были бы минимальные...
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 26 тура РПЛ против «Локомотива». Он состоится в выходные в Москве.
– Впереди непростой матч с «Локомотивом». Достаточно мало времени будет на восстановление. Успеет команда?
– «Локомотив» играл вчера, у них на сутки больше времени для восстановления плюс у нас будет тяжелый дальний перелет в Москву, но сделаем все возможное, чтобы восстановились ребята и физически, и эмоционально.
Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- «Енисей» занимает последнее место.
- В матче первого круга москвичи разгромили сибиряков.