ECA предложила сделать из ЛЧ единый чемпионат по принципу обычных лиг

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) пригласила 232 клуба [членов организации] на собрание в июне, на котором будет обсуждаться реформирование Лиги чемпионов.

В нынешнем формате турнир будет существовать до 2024 года. В письме, направленном клубам председателем ECA и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли переформатировать ЛЧ по типу европейских чемпионатов – с единой турнирной таблицей и принципом понижения и повышения.

При этом ECA на указала, будет ли турнир существовать отдельно от европейских лиг [предположительно, речь идет о том, будут команды-участники ЛЧ параллельно выступать в своих национальных чемпионатах или нет], какое количество участников в ней будет и по какому принципу клубы смогут туда попадать.

В настоящее время в Лиге чемпионов проводится групповой раунд (восемь групп по четыре команды) и стадия плей-офф.