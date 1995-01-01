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    ECA предложила сделать из ЛЧ единый чемпионат по принципу обычных лиг

    Ассоциация европейских клубов (ЕСА) пригласила 232 клуба [членов организации] на собрание в июне, на котором будет обсуждаться реформирование Лиги чемпионов.

    В нынешнем формате турнир будет существовать до 2024 года. В письме, направленном клубам председателем ECA и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли переформатировать ЛЧ по типу европейских чемпионатов – с единой турнирной таблицей и принципом понижения и повышения.

    При этом ECA на указала, будет ли турнир существовать отдельно от европейских лиг [предположительно, речь идет о том, будут команды-участники ЛЧ параллельно выступать в своих национальных чемпионатах или нет], какое количество участников в ней будет и по какому принципу клубы смогут туда попадать.

    В настоящее время в Лиге чемпионов проводится групповой раунд (восемь групп по четыре команды) и стадия плей-офф.

    Источник: Eurosport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6276

      Cules2013 12 минут назад

      идите лесом с такими инициативами

      0
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      Рейтинг: +1411

      TOMSON 39 минут назад

      Не трогайте ЛЧ! Формат хороший, игры не скучны, для победы нужно не только мастерство! Матчи на вылет ждёшь целый год и это одно из главных достоинств турнира.

      2
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      Рейтинг: +4210

      84aivengo 45 минут назад

      не вижу перспектив..

      1
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      Рейтинг: +3287

      Агасфер 58 минут назад

      Закройте эту фабрику по производству гладиаторов-миллионеров нахрен,пока нищеброды на трибунах совсем не озверели.Верните спорт для масс.

      1
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      Рейтинг: +284

      Frankfurt Am Main 58 минут назад

      Дураки штоль?

      2
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