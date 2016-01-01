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    Уткин: «Уволить Карпина с «Матч ТВ» было решением Миллера»

    Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал об уходе с «Матч ТВ» нынешнего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. По его словам, решение об увольнении специалиста принял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    Россиянин работал на телеканале с июля 2016-го по июль 2017 года. Изначально он выступал в качестве эксперта, потом был назначен главным редактором футбольных трансляций. Весной 2017 года в эфир «Матч ТВ» вышла программа «Тотальный разбор», Карпин стал ее ведущим.

    «Безусловно это было решение Миллера [уволить Карпина]. Отчасти в пику Канделаки [Тина, генеральный продюсер «Матч ТВ», которая пригласила тренера на канал]. Там всегда сложная картина взаимодействий, но, может быть, чтобы еще и место ей показать.

    Меня удивило, что Карпина плохо использовали. Он – телевизионная фигура фантастического уровня. Очевидно, что на английском телевидении случился качественный скачок с приходом Гари Невилла. Тут могло быть абсолютно то же самое. Мне кажется, назначить его начальником – ошибка. Его назначили, чтобы оправдать достойную его фигуры зарплату, придать ему некий статус, как будто ему статус важен.

    Его нужно было правильно использовать, поставить в проект. Для этого нужен был умный начальник, который бы все это придумал. А так его работа свелась к тому, что он занимался комментаторами», – сказал Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -5069

      пьяныйхоровод 2 минуты назад

      После того как Уася упал со стула в радиостудии , им стал руководить какой-то внутренний голос .

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      Рейтинг: +276

      Борат 23 минуты назад

      вася, а тебя кто с первого турнул? путин или обама?

      0
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      Рейтинг: +460

      Иван_Невский 28 минут назад

      его назначила начальником Канделаки... так получается она его убрала из проекта, с должности начальника уволил Мюллер, потому как это не должность Карпина, а только хлебное место для нужных людей

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      Рейтинг: +3289

      Агасфер 41 минуту назад

      Если я правильно понял,то успех мог быть достигнуть при следующем триумвирате :Уткин-главная насяльника,Карпин-первый заместитель и председатель комиссии разбора полётов,а Канделаки-зам по специфическим личным вопросам.Но группен-руководитель Миллер,как основной финансист(и выгодоприобретатель)всех проектов нашего футбола,всё похерил.Вывод:Во всё виноват Чубайс.

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