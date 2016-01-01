Уткин: «Уволить Карпина с «Матч ТВ» было решением Миллера»

Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал об уходе с «Матч ТВ» нынешнего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. По его словам, решение об увольнении специалиста принял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Россиянин работал на телеканале с июля 2016-го по июль 2017 года. Изначально он выступал в качестве эксперта, потом был назначен главным редактором футбольных трансляций. Весной 2017 года в эфир «Матч ТВ» вышла программа «Тотальный разбор», Карпин стал ее ведущим.

«Безусловно это было решение Миллера [уволить Карпина]. Отчасти в пику Канделаки [Тина, генеральный продюсер «Матч ТВ», которая пригласила тренера на канал]. Там всегда сложная картина взаимодействий, но, может быть, чтобы еще и место ей показать.

Меня удивило, что Карпина плохо использовали. Он – телевизионная фигура фантастического уровня. Очевидно, что на английском телевидении случился качественный скачок с приходом Гари Невилла. Тут могло быть абсолютно то же самое. Мне кажется, назначить его начальником – ошибка. Его назначили, чтобы оправдать достойную его фигуры зарплату, придать ему некий статус, как будто ему статус важен.

Его нужно было правильно использовать, поставить в проект. Для этого нужен был умный начальник, который бы все это придумал. А так его работа свелась к тому, что он занимался комментаторами», – сказал Уткин.