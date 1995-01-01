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    Зидан: «Навас и Куртуа – очень хорошие вратари, но я должен выбрать только одного»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему непросто выбирать основного голкипера, имея в своем распоряжении Кейлора Наваса и Тибо Куртуа.

    «Я бы понял, если бы вратарь попросил у меня разрешения уйти перед следующим сезоном. Подобное могло бы произойти.

    Недавно я сказал, что в моем распоряжении есть три лучших голкипера: Навас и Куртуа и еще один молодой парень [Андрей Лунин], у которого очень хорошее будущее.

    Кейлор и Тибо очень хороши, но я должен выбрать только одного, конечно. И это сложно для меня, когда необходимо выбрать, что лучше для команды», – сказал Зидан.

    • 32-летний Навас выступает за мадридцев с 2014 года. В этом сезоне он провел за команду 19 матчей и пропустил 19 голов.
    • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро. В текущей кампании 26-летний вратарь пропустил 42 мяча в 32-х играх.

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      Untitled-1 28 минут назад

      Поэтому будет Лука Зидан!

      0
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      Рейтинг: +361

      VVadic 31 минуту назад

      Де Хеа заберут из Лиги Европы. Погбу тоже можно.

      0
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      Рейтинг: +276

      Борат 1 час назад

      Андрей Лунин или Лунёв ?

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