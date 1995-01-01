Зидан: «Навас и Куртуа – очень хорошие вратари, но я должен выбрать только одного»

Поэтому будет Лука Зидан!
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему непросто выбирать основного голкипера, имея в своем распоряжении Кейлора Наваса и Тибо Куртуа.
«Я бы понял, если бы вратарь попросил у меня разрешения уйти перед следующим сезоном. Подобное могло бы произойти.
Недавно я сказал, что в моем распоряжении есть три лучших голкипера: Навас и Куртуа и еще один молодой парень [Андрей Лунин], у которого очень хорошее будущее.
Кейлор и Тибо очень хороши, но я должен выбрать только одного, конечно. И это сложно для меня, когда необходимо выбрать, что лучше для команды», – сказал Зидан.
- 32-летний Навас выступает за мадридцев с 2014 года. В этом сезоне он провел за команду 19 матчей и пропустил 19 голов.
- Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро. В текущей кампании 26-летний вратарь пропустил 42 мяча в 32-х играх.