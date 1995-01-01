Быстров: «Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.

«Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберем мы лимит, в РПЛ появится еще больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чем тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодежью обыгрывает «Реал». Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всe так безнадежно.

Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своем составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: «Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе». В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и все», – сказал Быстров.

Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести легионеров одновременно.