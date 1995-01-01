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    Быстров: «Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.

    «Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберем мы лимит, в РПЛ появится еще больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чем тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодежью обыгрывает «Реал». Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всe так безнадежно.

    Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своем составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: «Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе». В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и все», – сказал Быстров.

    Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести легионеров одновременно.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +276

      OBOLEV 20 минут назад

      Только из молодых КОней был один Чалов) Остальные были выращены в других "песочницах".

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      Рейтинг: +278

      Звезда запаса 49 минут назад

      Очередная порция негатива от великого специалиста.

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      Рейтинг: +2536

      Путник 13 50 минут назад

      Судя по его высказыванием человек он совсем не далёкий..хотя и футболист был не супер..

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