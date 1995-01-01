Гончаренко – о победе над «Анжи»: «Выиграли скромно, но со вкусом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Анжи» в матче 25-го тура чемпионата России.

«Команда должна набираться опыта. Мы держали в голове предыдущие два домашних матча, в которых играли очень открыто, думали только об атаке. Сегодня мы тоже создавали моменты, но их было не так много, атаковали не такими большими силами, как обычно. Выиграли скромно, но со вкусом.

До этого мы играли с «Локомотивом», в следующем туре встречаемся с «Краснодаром». Важно было, чтобы никто не удалился – например, Ахметов. Одержали победу, довольны тем, что находимся в гонке, поджимаем конкурентов. Если посмотреть на наши результаты, мы лучше играем с сильными соперниками. Что касается целей и задач, то они никогда не снимались: нам надо выигрывать каждый матч», – сказал Гончаренко.