Семак: «Победа над «Динамо» – абсолютно заслуженная. После «Краснодара» было тяжело»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

– Тяжелая игра, другой никто и не ждал. В первом тайме не хватало свежести, но контролировали игру, хоть и пропустили одну контратаку. На мой взгляд, там был офсайд. Второй тайм провели сильнее, могли забить еще. «Динамо» оборонялось достаточно низко, мало команд, которые создают много против них.

Абсолютно заслуженная победа. После «Краснодара» было тяжело эмоционально и физически, но смогли собраться и прибавить в нужный момент.

– В матче с «Краснодаром» «Зенит» мощно провел стартовые 20 минут. Почему у команды не получилось так же мощно начать сегодня? Это ваша установка играть осторожнее, или связано с конкретным соперником?

– Это связано с конкретным соперником. «Динамо» даже не пыталось начинать атаки, играли длинными передачами, пытались выбегать в контратаки. Если команда закрывается, ожидать доминирования другой многократно сложно.

Но, думаю, создавали напряжении, забивали, могли еще забить. В целом хорошая игра.

– Чаще, чем сегодня, «Зенит» подавал только в одной игре сезона. Это тактика, выбранная из-за перехода «Динамо» на 5-3-2 и повышенной плотности в центре? Как оцените качество подач Ригони и Жиркова с игры?

– Хорошие подачи. Конечно, для игры в короткий пас нужно обладать определенным подбором игроков – это раз. Во-вторых, если команда играет в пять защитников, с тремя центральными полузащитниками с хорошим объемом, с двумя нападающими, которые много помогают обороне – получается 8 игроков, которые обороняются в центре от радиуса до штрафной.

Нужно было много фланговой игры, нужно было разворачивать игру с фланга на фланг, чтобы соперник устал перемещаться. В первом тайме нужно было активнее идти во фланговые взаимодействия, не хватало остроты.

Во втором тайме этот момент исправили. Думаю, игра стала поживее. Может, это связано с тем, что мы прибавили, а может, с тем, что «Динамо» устало.

– Все в порядке с Дриусси?

– Заменили из-за усталости. Было видно, что он подустал, поэтому попросили его работать интенсивнее столько, сколько сможет. У нас есть игроки, которые могут усилить и освежить игру. В любом случае Дриусси очень важный для нас игрок.

– Перед игрой вы сказали, что есть опасения по поводу эмоциональной выхолощенности. Перед игрой с «Крыльями» те же тревоги?

– Думаю, будет немного легче, но напряжение нарастает. Это мешает раскрепостится. Нам нужно собраться. «Крылья» – хорошая команда, предстоит очередной сложный матч.

– Стали изощреннее угловые. Вы что-то изменили?

– Ничего не изменилось. Конечно, когда на улице минусовая температура, тренировать стандарты достаточно сложно. Тогда можно разбирать только на теории. Стандарты во многом зависят от качества передачи. Хоть что не придумай, если передача не идет, сложно что-то создавать.