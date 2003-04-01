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    АПЛ. «Манчестер Сити» на выезде победил «МЮ», «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»

    Завершились два перенесенных матча 31-го тура английской Премьер-лиги.

    «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону».

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ливерпуль» на один балл.

    Вулверхэмптон – Арсенал – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Невеш, 28; 2:0 – Догерти, 37; 3:0 – Хота, 45; 3:1 – Папастатопулос, 80.

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 54; 0:2 – Сане, 66.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +581

      Maxi_7 21 минуту назад

      Вся эта история с Сульшером напоминает мне фильм "Старикам тут не место". При этом Уле Гуннар, как и герой Томми Ли Джонса олицетворяет прошлое...которые никак не может угнаться за будущим....все это, конечно, было славно поначалу - пришел всем знакомый парень с детской улыбкой и все теперь будет как раньше...но вот только дело в том, что время вспять не повернуть, и как раньше уже не будет никогда, даже верни МЮ сейчас САФа на тренерскую скамью...
      Команде нужен новый взгляд в будущее, новый взгляд на команду, новый взгляд на футбол...

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      Рейтинг: +891

      SarJr 49 минут назад

      тотт в шоколаде: все конкуренты потеряли очки. им главное щас не срубиться на всяких борнмутах - и они в лч. а у остальных веселые разборки будут. и особенно важен будет матч челси-мю.
      сити - чемп( если опять же, тоже не срубится на середняке)
      а волки красавчики. и юнайтед закатали, и арсенал... умнички. на них в ле будет интересно посмотреть в следующем году, если не разъедутся лидеры

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      Рейтинг: +256

      Борат 49 минут назад

      Сити своего уже не упустит... А ливер по ходу опять ни с чем останется...

      2
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      Рейтинг: +872

      AZ 1 час назад

      Походу Сити чемпион

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 1 час назад

      Волки сильны.

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