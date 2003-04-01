АПЛ. «Манчестер Сити» на выезде победил «МЮ», «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»

Вся эта история с Сульшером напоминает мне фильм "Старикам тут не место". При этом Уле Гуннар, как и герой Томми Ли Джонса олицетворяет прошлое...которые никак не может угнаться за будущим....все это, конечно, было славно поначалу - пришел всем знакомый парень с детской улыбкой и все теперь будет как раньше...но вот только дело в том, что время вспять не повернуть, и как раньше уже не будет никогда, даже верни МЮ сейчас САФа на тренерскую скамью...
Команде нужен новый взгляд в будущее, новый взгляд на команду, новый взгляд на футбол...
Завершились два перенесенных матча 31-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону».
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ливерпуль» на один балл.
Вулверхэмптон – Арсенал – 3:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Невеш, 28; 2:0 – Догерти, 37; 3:0 – Хота, 45; 3:1 – Папастатопулос, 80.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 54; 0:2 – Сане, 66.