АПЛ. «Манчестер Сити» на выезде победил «МЮ», «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»

Завершились два перенесенных матча 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону».

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ливерпуль» на один балл.

Вулверхэмптон – Арсенал – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Невеш, 28; 2:0 – Догерти, 37; 3:0 – Хота, 45; 3:1 – Папастатопулос, 80.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 54; 0:2 – Сане, 66.