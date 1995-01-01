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    Раванелли и Исмаэл сыграют впереди у «Ахмата», Вандерсон и Игнатьев выйдут в атаке у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на игру 25-го тура РПЛ.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Классон, Скопинцев, Вандерсон, Игнатьев.

    • Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.
    • Краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице, грозненская команда идет на девятой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      SummerHAze 22 минуты назад

      Краснодар разорвет их!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      x-x-x-x-x 30 минут назад

      Терек без напа играет. Трусливая тактика

      0
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