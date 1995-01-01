Раванелли и Исмаэл сыграют впереди у «Ахмата», Вандерсон и Игнатьев выйдут в атаке у «Краснодара»

Краснодар разорвет их!
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на игру 25-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Классон, Скопинцев, Вандерсон, Игнатьев.
- Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.
- Краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице, грозненская команда идет на девятой строчке.