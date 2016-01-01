Братья Миранчуки, Жемалетдинов и Фарфан – в атаке у «Локомотива», Зайнутдинов выйдет в нападении у «Ростова»

Локо 3 очка возмёт не напрягаясь , сейчас все будут перед паровозом расступаться . А с Зенитом наоборот - на все оставшиеся игры соперники будут выходить под девизом "отобрать очки или смерть" .
«Ростов» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Попов, Зуев, Зайнутдинов.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Хеведес, Баринов, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Фарфан.
- Игра состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Ростовчане идут на седьмом месте в турнирной таблице, москвичи располагаются на второй строчке.