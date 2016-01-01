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    Братья Миранчуки, Жемалетдинов и Фарфан – в атаке у «Локомотива», Зайнутдинов выйдет в нападении у «Ростова»

    «Ростов» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Попов, Зуев, Зайнутдинов.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Хеведес, Баринов, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Фарфан.

    • Игра состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Ростовчане идут на седьмом месте в турнирной таблице, москвичи располагаются на второй строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -5088

      пьяныйхоровод 20 минут назад

      Локо 3 очка возмёт не напрягаясь , сейчас все будут перед паровозом расступаться . А с Зенитом наоборот - на все оставшиеся игры соперники будут выходить под девизом "отобрать очки или смерть" .

      -1
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      Рейтинг: -5088

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Во , антиплюсы из подтишка полетели , ну это обычное поведение моих оппонентов .

      0
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      Рейтинг: +15

      ТОРНАДO 26 минут назад

      Давай РОСТОВ, дави паровоз

      2
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      Рейтинг: +161

      sidors32 43 минуты назад

      Зайнутдинов - в полузащите. Нападение - Попов, Ионов

      1
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      Рейтинг: +1824

      lordmrv 59 минут назад

      Странная ситуация - и за Ростов надо болеть, но они нас отод… (обыграли), и за Локо, чтобы Ростов не догнал. Блин, давайте ничью что ли...

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