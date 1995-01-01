Тимати выпустил новый клип. В нем показано граффити «Глушак – иуда»

Российский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер Тимати выпустил новый клип на песню «Помнишь».

Певец посвятил композицию своему хорошему другу Ратмиру Шишкову, погибшему в аварии в 2007 году в 19-летнем возрасте.

В ролике Тимати проходит стены одного из зданий в Москве, на котором нанесено граффити с надписью «Глушак – иуда».

Этот рисунок был направлен болельщиками «Спартака» против капитана команды Дениса Глушакова после конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой и последовавшего после этого увольнения итальянского специалиста осенью прошлого года.