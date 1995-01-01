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    Тимати выпустил новый клип. В нем показано граффити «Глушак – иуда»

    Российский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер Тимати выпустил новый клип на песню «Помнишь».

    Певец посвятил композицию своему хорошему другу Ратмиру Шишкову, погибшему в аварии в 2007 году в 19-летнем возрасте.

    В ролике Тимати проходит стены одного из зданий в Москве, на котором нанесено граффити с надписью «Глушак – иуда».

    Этот рисунок был направлен болельщиками «Спартака» против капитана команды Дениса Глушакова после конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой и последовавшего после этого увольнения итальянского специалиста осенью прошлого года.

    Источник: YouTube-канал Тимати

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3271

      Агасфер 25 минут назад

      Я знаю-стыдно будет
      (ещё не знаю -как!),
      когда такие люди
      болеют за "Спартак"!

      -1
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      Рейтинг: +19

      Zenit40k 34 минуты назад

      Не фанат тимати, но интересно почему его сразу же начали оскорблять? У него есть возможность таким образом поддержать акцию против глушакова , он и поддержал,а может и просто не придал этому графити значения

      0
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      Рейтинг: +802

      Миша13 1 час назад

      Тимати та ещё гнида..

      0
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      Рейтинг: +66

      BRAZILES 1 час назад

      засранец этот тимоти

      1
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      Рейтинг: -358

      SuperPAV9 1 час назад

      Тимоти сам иуда

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