Салах сфотографировался с исполнительницей роли Дейнерис Таргариен на гала-вечере журнала Time

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах во вторник посетил гала-вечер журнала Time, организованный для знаменитостей из разных сфер, вошедших в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского издания.

Египтянин стал одним из шести спортсменов, включенных в этот список.

Мероприятие состоялось крупнейшем культурном центре Нью-Йорка «Линкольн-центр».

На вечере Салах сфотографировался с британской актрисой Эмилией Кларк, наиболее известной по роли Дейнерис Таргариен в популярном сериале «Игра Престолов».