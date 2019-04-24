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    Салах сфотографировался с исполнительницей роли Дейнерис Таргариен на гала-вечере журнала Time

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах во вторник посетил гала-вечер журнала Time, организованный для знаменитостей из разных сфер, вошедших в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского издания.

    Египтянин стал одним из шести спортсменов, включенных в этот список.

    Мероприятие состоялось крупнейшем культурном центре Нью-Йорка «Линкольн-центр».

    На вечере Салах сфотографировался с британской актрисой Эмилией Кларк, наиболее известной по роли Дейнерис Таргариен в популярном сериале «Игра Престолов».

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    Источник: Инстаграм-аккаунт Sportszone_tz

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3337

      Lester84 26 минут назад

      Безупречный воин и Халиси)))

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