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    Врач «Зенита» опасается, что на фоне отсутствия нагрузок у Кокорина случится атрофия мышц

    Врач «Зенита» Михаил Гришин после осмотра нападающего команды Александра Кокорина выразил озабоченность по поводу возможной атрофии мышц у футболиста. Об этом сообщил представитель администрации СИЗО-2 «Бутырка».

    В марте прошлого года форвард перенес операцию на крестообразных связках. Ранее он пожаловался на болевые ощущения в колене. На этой неделе суд допустил медика петербуржцев к Кокорину.

    «Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй.

    Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал. Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили, и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу», – сказал представитель администрации СИЗО.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал арест всех четверых: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • В настоящее время в Пресненском суде столицы проходит слушание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

    «Вероятен прогресс артроза с возможным завершением спортивной карьеры». На суде зачитали врачебное заключение по Кокорину

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3392

      Спартач80 6 минут назад

      Так дайте ему стул и пришлите Пака,а то загнётся бедняга=)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ДВС 19 минут назад

      Сделать Кокорина инвалидом есть главная цель этого цирка. Неужели кто-то ещё не понял?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4172

      батог 28 минут назад

      То-то я смотрю все зеки инвалиды и на инвалидных колясках катаются из-за атрофии мышц !!!!!

      2
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      Рейтинг: +571

      ДяДь ПашА 31 минуту назад

      А что действительно остались люди которые верят что они вернуться и заиграют?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +630

      ДВС > ДяДь ПашА 16 минут назад

      Стрельцов вернулся, Наркоша Еременко тоже играет и даже Гулиева быстро отмазали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      gera123 1 час назад

      у него атрофия мозга, а не мышц

      2
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      Рейтинг: +3325

      александр п > gera123 50 минут назад

      Атрофия мозга у тех кто упёк самого талантливого футболиста России на полгода в тюрьму.

      0
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      Рейтинг: +14441

      VVM1964 > александр п 10 минут назад

      Ты не правильно написал , надо - " самого талантливого футболиста России ВСЕХ ВРЕМЕН " )))

      0
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      Рейтинг: +3392

      Спартач80 > александр п 4 минуты назад

      Расскажи мне о его достижениях,клован питерский=)))

      0
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      Рейтинг: +225

      Киркинитидец 1 час назад

      вот к чему ведет неправильная реклама табуреток! на них сидят, Кокоша...

      0
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      Рейтинг: +95

      Ашет Арбузян 1 час назад

      а представители Зенита не переживали, когда их игрок не занимался физухой, а в кафе тусил?

      1
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      Рейтинг: +3325

      александр п > Ашет Арбузян 48 минут назад

      Россию ненавидишь? Дело твоё,но не забывай,что живёшь за наш счёт.

      -2
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      Рейтинг: +95

      Ашет Арбузян > александр п 22 минуты назад

      ты че сейчас накатал то? Ты мне что-то оплачиваешь что ли?
      89800884548, нук позвони
      Херню какую-то написалО. Позвони - послушаем о патриотизме твоем

      0
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      Рейтинг: +95

      Ашет Арбузян > александр п 21 минуту назад

      пунктуацию в печатном виде подучи, "россиянЕн"

      0
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      Рейтинг: +3271

      Агасфер 1 час назад

      Надо делать по утрам зарядку
      каждый день,а не по воскресениям,
      чтобы мог окучивать ты грядки
      не в СИЗО,а где-то в поселении.

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      Рейтинг: +3904

      ilichkadr 1 час назад

      Никто не мешает Кокорину в камере эти мышцы напрягать: приседания, бег, прыжки на месте..........В общей камере пахан позаботится, неуставняк там похлеще тренажерного зала.

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