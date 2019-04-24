Врач «Зенита» опасается, что на фоне отсутствия нагрузок у Кокорина случится атрофия мышц

Врач «Зенита» Михаил Гришин после осмотра нападающего команды Александра Кокорина выразил озабоченность по поводу возможной атрофии мышц у футболиста. Об этом сообщил представитель администрации СИЗО-2 «Бутырка».

В марте прошлого года форвард перенес операцию на крестообразных связках. Ранее он пожаловался на болевые ощущения в колене. На этой неделе суд допустил медика петербуржцев к Кокорину.

«Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй.

Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал. Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили, и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу», – сказал представитель администрации СИЗО.

В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин , полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, полузащитник «Краснодара» и игрок любительской команды были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. Впоследствии суд трижды продлевал арест всех четверых: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

В настоящее время в Пресненском суде столицы проходит слушание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

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