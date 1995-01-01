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    «Вероятен прогресс артроза с возможным завершением спортивной карьеры». На суде зачитали врачебное заключение по Кокорину

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина-старшего, зачитал выдержку из заключения врача петербургского клуба после осмотра футболиста.

    «Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры», – сказал Ромашов.

    В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках. Ранее в СИЗО он неоднократно жаловался на боли в колене. Защита игрока петербуржцев добилась допуска к нему клубного врача.

    • В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +549

      Фанат Рубина 2 минуты назад

      всем от этого будет только лучше.. дебилам не место в спорте..

      0
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      Рейтинг: +2498

      dinar7777dinar 11 минут назад

      Какая карьера ? Чего добился в футболе сейчас кокорин ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3326

      Lester84 12 минут назад

      Можно подумать, что и без заключения врачей было непонятно, что это завершение карьеры. Причем как для Кокорина, так и для Мамаева

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