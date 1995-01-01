«Вероятен прогресс артроза с возможным завершением спортивной карьеры». На суде зачитали врачебное заключение по Кокорину

всем от этого будет только лучше.. дебилам не место в спорте..
В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина-старшего, зачитал выдержку из заключения врача петербургского клуба после осмотра футболиста.
«Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры», – сказал Ромашов.
В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках. Ранее в СИЗО он неоднократно жаловался на боли в колене. Защита игрока петербуржцев добилась допуска к нему клубного врача.
- В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).