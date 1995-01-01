«Вероятен прогресс артроза с возможным завершением спортивной карьеры». На суде зачитали врачебное заключение по Кокорину

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина-старшего, зачитал выдержку из заключения врача петербургского клуба после осмотра футболиста.

«Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры», – сказал Ромашов.

В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках. Ранее в СИЗО он неоднократно жаловался на боли в колене. Защита игрока петербуржцев добилась допуска к нему клубного врача.