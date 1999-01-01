«Реал» выделит на покупку Азара и Йовича 170 миллионов

«Реал» готов потратить определенную сумму на покупку двух атакующих футболистов ближайшим летом.
Президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть в команде полузащитника «Челси» и нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Он выделит на трансфер игроков 170 миллионов евро.
«Реал» надеется приобрести бельгийца за 100 миллионов, оставшиеся средства пойдут на подписание серба.
- В этом сезоне Азар провел за «Челси» 46 матчей, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
- В активе Йовича 25 мячей и семь голевых пасов в 42-х встречах за «Айнтрахт».