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    «Реал» выделит на покупку Азара и Йовича 170 миллионов

    «Реал» готов потратить определенную сумму на покупку двух атакующих футболистов ближайшим летом.

    Президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть в команде полузащитника «Челси» и нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Он выделит на трансфер игроков 170 миллионов евро.

    «Реал» надеется приобрести бельгийца за 100 миллионов, оставшиеся средства пойдут на подписание серба.

    • В этом сезоне Азар провел за «Челси» 46 матчей, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
    • В активе Йовича 25 мячей и семь голевых пасов в 42-х встречах за «Айнтрахт».

    Источник: Tuttomercatoweb

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