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    Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и дал рекомендации по его лечению

    Главный врач «Зенита» Михаил Гришин посетил СИЗО-2 «Бутырка», где осмотрел нападающего команды Александра Кокорина. Об этом рассказал руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

    В марте 2018 года футболист перенес операцию на крестообразных связках. Ранее он пожаловался на боли в колене.

    «Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации «, – сказал Цыганков.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал арест всех четверых: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • В настоящее время в Пресненском суде столицы проходит слушание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

    «Вероятен прогресс артроза с возможным завершением спортивной карьеры». На суде зачитали врачебное заключение по Кокорину

    Источник: «Р-Спорт»

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