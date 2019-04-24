Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и дал рекомендации по его лечению

Главный врач «Зенита» Михаил Гришин посетил СИЗО-2 «Бутырка», где осмотрел нападающего команды Александра Кокорина. Об этом рассказал руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

В марте 2018 года футболист перенес операцию на крестообразных связках. Ранее он пожаловался на боли в колене.

«Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации «, – сказал Цыганков.

В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин , полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, полузащитник «Краснодара» и игрок любительской команды были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. Впоследствии суд трижды продлевал арест всех четверых: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

В настоящее время в Пресненском суде столицы проходит слушание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

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