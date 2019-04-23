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    Гвардиола – на обвинения Сульшера: «Я никогда не давал игрокам установку фолить»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед дерби с «Манчестер Юнайтед» ответил на слова Оле-Гуннара Сульшера о том, что «горожане» будут применять тактику мелкого фола.

    Сульшер заявил, что «Сити» будет злоупотреблять тактикой мелкого фола.

    «Он так сказал? Что мы собираемся фолить на них? Мне это не нравится. Это не свойственно моей команде, абсолютно. Никогда за десять лет тренерской карьеры я не готовил свои команды к такому. Никогда.

    Игроки «Барселоны», «Баварии» и «Ман Сити» могут лучше рассказать вам об этом. Ни одному игроку я никогда не давал установку фолить во избежание чего-то там, например, контратак.

    В футболе иногда подобное случается из-за скоростей и высокого темпа игры. Но меня волнуют не фолы, а множество других вещей, другие способы как победить соперника.

    В среду на послематчевой пресс-конференции вы можете вновь спросить его об этом.

    Я думаю, Сульшер таким образом хочет повлиять на работу арбитра Марринера, поэтому и сказал это», – ответил Гвардиола.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +574

      Maxi_7 24 минуты назад

      Сульшер понимает, что в случае поражения от Сити, а если еще и крупного или унизительного для него это будет скорее всего конец, оттого и нервы шалить начинают...

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