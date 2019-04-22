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    «Барселона» ведет переговоры с «Гронингеном» по 18-летнему Рейсу

    Генеральный директор «Гронингена» Ханс Нейланд подтвердил, что голландский клуб в прямом контакте с руководителями «Барселоны» в вопросе перехода Людовита Рейса.

    Каталонцы уже успели встретиться с семьей игрока.

    «Гронинген» хочет получить получить компенсация за своего футболиста.

    «Мы не будем продавать наших ключевых игроков дешево. Идут переговоры, но мы еще не достигли соглашения. 2,5 миллиона евро? Это нереальная сумма, даже обсуждать не хочу», – заявил генеральный директор голландского клуба.

    • Нынешний контракт Рейса рассчитан до 2021 года.
    • За два сезона в первой команде Людовит сыграл в 27 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6255

      Cules2013 1 час назад

      слабо было написать позицию на поле? Защитник он, если верить википедии, трансфермаркет говорит, что центр хав)) 1,25 млн цена

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