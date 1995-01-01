Быстров: «В «Зените» совершенно неправильный подход»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о своих отношениях с клубными руководителями.

– Вы на своем футбольном веку повидали многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…

– …Сулейман Керимов. Я же и в «Анжи» играл.

– Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?

– Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку… Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.

С Леонидом Федуном никогда не общались.

– Правда, что Галицкий смотрит все матчи всех команд «Краснодара» вплоть до юношеских?

– Раз он так преданно любит футбол, наверное, смотрит. Я сейчас много времени нахожусь в академии, поэтому мне тоже интересно смотреть на мальчишек, которые только начинают свой путь.

– Вам больше нравится подход Галицкого, делающего ставку на подготовку резерва, или «Зенита», закупающего звездных легионеров?

– В «Зените» совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится? «Ман Сити» или «Ливерпуль» вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный. Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.

Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.