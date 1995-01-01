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    Быстров: «В «Зените» совершенно неправильный подход»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о своих отношениях с клубными руководителями.

    – Вы на своем футбольном веку повидали многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…
    – …Сулейман Керимов. Я же и в «Анжи» играл.

    – Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?
    – Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку… Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.

    С Леонидом Федуном никогда не общались.

    – Правда, что Галицкий смотрит все матчи всех команд «Краснодара» вплоть до юношеских?
    – Раз он так преданно любит футбол, наверное, смотрит. Я сейчас много времени нахожусь в академии, поэтому мне тоже интересно смотреть на мальчишек, которые только начинают свой путь.

    – Вам больше нравится подход Галицкого, делающего ставку на подготовку резерва, или «Зенита», закупающего звездных легионеров?
    – В «Зените» совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится? «Ман Сити» или «Ливерпуль» вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный. Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.

    Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.

    • Полузащитник выступал за основной состав «Зенита» с 2002 по 2005-й год и с 2009 по 2014-й.
    • В составе «Спартака» Быстров играл с 2004 по 2009-й.
    • В составе «Краснодара» – с 2014 по 2017-й.

    Источник: «Советский спорт»

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