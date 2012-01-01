Адвокат: «Врачи «Зенита» посетят Кокорина в среду»

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил о том, что медицинский штаб «Зенита» посетит нападающего в СИЗО «Бутырка».

Сообщалось, что за полгода ареста у 29-летнего футболиста развился артроз, в связи с которым он может завершить карьеру.

– Врачи «Зенита» посетят Александра Кокорина завтра.

– Завтра же в Петербурге «Зенит» играет с «Динамо».

– Ну, там же не все врачи во время матчей работают.

– Когда именно приедут к футболисту?

– Не знаю. Они с администрацией СИЗО уже решат.

– Но то, что завтра точно врачи будут у Кокорина, вы подтверждаете?

– Да, точно.