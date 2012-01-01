Адвокат: «Врачи «Зенита» посетят Кокорина в среду»

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил о том, что медицинский штаб «Зенита» посетит нападающего в СИЗО «Бутырка».
Сообщалось, что за полгода ареста у 29-летнего футболиста развился артроз, в связи с которым он может завершить карьеру.
– Врачи «Зенита» посетят Александра Кокорина завтра.
– Завтра же в Петербурге «Зенит» играет с «Динамо».
– Ну, там же не все врачи во время матчей работают.
– Когда именно приедут к футболисту?
– Не знаю. Они с администрацией СИЗО уже решат.
– Но то, что завтра точно врачи будут у Кокорина, вы подтверждаете?
– Да, точно.
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8-го октября форвард петербургского клуба, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
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Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).