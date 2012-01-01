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    Адвокат: «Врачи «Зенита» посетят Кокорина в среду»

    Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил о том, что медицинский штаб «Зенита» посетит нападающего в СИЗО «Бутырка».

    Сообщалось, что за полгода ареста у 29-летнего футболиста развился артроз, в связи с которым он может завершить карьеру.

    – Врачи «Зенита» посетят Александра Кокорина завтра.

    – Завтра же в Петербурге «Зенит» играет с «Динамо».

    – Ну, там же не все врачи во время матчей работают.

    – Когда именно приедут к футболисту?

    – Не знаю. Они с администрацией СИЗО уже решат.

    – Но то, что завтра точно врачи будут у Кокорина, вы подтверждаете?

    – Да, точно.

    • 8-го октября форвард петербургского клуба, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.

    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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